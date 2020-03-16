هل يختلف عمر فيروس كورونا على الأسطح باختلافها؟

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

ألقت دراسة جديدة الضوء على المدة التي يمكن لفيروس كورونا أن يعيش فيها على مختلف الأسطح الصلبة، بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وقام باحثون من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في مونتانا بتحليل مدة بقاء فيروس "COVID-19" على الورق المقوى والبلاستيك والمعدن.

وكشف تحليلهم أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى أربع ساعات على النحاس وما يصل إلى 24 ساعة على الورق المقوى.

وتشير النتائج إلى أن الفيروس يمكن أن يعيش لوقت أطول على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، ويعيش لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

واستناداً إلى النتائج ، يحث الخبراء على توخي الحذر وتنظيف الأسطح ويشمل الخزائن والمناضد ومقابض الأبواب، المغاسل والمراحيض، الهواتف، لوحات المفاتيح، الأجهزة اللوحية، وأي أسطح قد تتعرض لتماس مباشر مع جسم الإنسان ومفرزاته.