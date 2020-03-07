طفلة تتصل بالشرطة في أستراليا بالخطأ فتتورط الأم بقضية مخدرات

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تسببت طفلة في عمر الخمس سنوات بسجن أمها بعد اتصالها في الصباح عن طريق الخطأ بالطوارىء وطلب الشرطة، التي ما إن وصلت المنزل حتى اكتشف نبتات القنب مزروعة في الفناء.

وبحسب "ميرور" البريطانية" أنه عند وصول الشرطة الى المنزل في ساعات الصباح الأولى في نيو ساوث ويلز ، بأستراليا ، لم تلق استجابة لقرع الباب، وفي جولة لأحد العناصر في الخارج لاحظ نبات القنب، فأبلغ زملاءه بما شاهد وحين بدأوا بالتدقيق والبحث عثروا على خمسة عشر نوعا من القنب تنمو في مجموعة مائية.

وقال أحد ضباط الدورية إنها المرة الأولى التي تصادفه حادثة مماثلة رغم مزاولته المهنة منذ ثمانية عشر عاما، وقد تم تحويل الأم الى المحاكمة وتم تحديد موعد الجلسة الأولى لها في الثاني والعشرين من أبريل المقبل.