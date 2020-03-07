جواب نهائي.. هل حر الصيف كفيل بالقضاء على "كورونا؟

المصدر: ترجمة حسين شحادة - الإمارات اليوم

نفت "منظمة الصحة العالمية" الشائعات التي تقول إن فيروس كورونا سيختفي مع دخول فصل الصيف، وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايك ريان، إن فيروس كورونا ليس موسمياً، وهو قادر على الانتشار في فصل الصيف كما في بقية الفصول.

وأضاف ريان خلال حديث للصحافيين في منظمة الصحة بجنيف، أنه لا دليل لدينا يمكّننا من القول ان الفيروس قد يختفي في الصيف، كما أنه من غير المعروف حتى الآن كيفية نشاط هذا الفيروس التاجي في الظروف المناخية المختلفة، لذلك فإن الأمل في اختفائه صيفاً هو "أمل خاطئ".

من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الحالات الجديدة، خصوصاً في البلدان ذات الدخل المنخفض والتي تعاني ضعف النظم الطبية، مشدداً على الحاجة إلى إبطاء الوباء، والسماح للمستشفيات والحكومات بإعداد لقاحات وعلاجات في كل أنحاء العالم.