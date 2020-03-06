قضم الأظافر ينقل فيروس كورونا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أصدر اختصاصي في الحساسية والأمراض المعدية تحذيراً شديداً لمن يقومون بقضم أظافرهم، حيث يمكن لهذه العادة السيئة أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار اختصاصي الحساسية والأمراض المعدية في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك بورفي باريك، إلى أن جميع أنواع "البكتيريا والفيروسات والأوساخ" يمكن أن تتجمع تحت الأظافر، ويمكن بعد ذلك نقلها إلى الفم عند قضم الأظافر، خاصة إذا كنت لا تغسل يديك أو تطهريه بشكل صحيح.

وأضاف، في كل مرة تلمس وجهك وخاصة الفم والأنف والعينين تقوم بنقل كل هذه الجراثيم، إلا أنك تقوم بإدخالها مباشرة إلى فمك عند قضم الأظافر لذا فه أسهل طريقة للإصابة بأي عدوى".

لكن التخلص من هذه العادة السيئة يتطلب أكثر من معرفة بأنها عادة غير صحية، إلا أنه يمكن القيام ببعض العادات البسيطة مثل ارتداء القفازات ووضع المناكير ومضغ العلكة، وإبقاء الأصابع منشغلة.