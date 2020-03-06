بالصور: من داخل أول هرم مصري وأقدم بناء في العالم.. "زوسر" يفتح أبوابه للزوار

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

فتح أقدم هرم مصري "زوسر" أبوابه للزوار لأول مرة منذ 90 عاما، بعد أن قامت شركة هندسية بريطانية بإنقاذ الهرم الذي يقدر عمره بـ4700 عاما، بأعمال الترميم، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ويبلغ ارتفاع هرم زوسر 200 قدم (60 متر) ويعتقد أنه أول هرم في مصر وأقدم مبنى في العالم.

وتم بناؤه بالكامل من قبل المهندس المعماري المصري إمحوتب، من الحجارة في سقارة جنوب القاهرة، ويعتقد أن الملك زوسر، مؤسس المملكة القديمة دفن فيه.

لكن العوارض الحجرية والكتلة الداعمة للهيكل تزعزعت على مدى آلاف السنين، الأمر الذي أدى إلى إغلاقه من أجل أعمال الترميم.

ويمكن للزائرين الآن استكشاف غرفة دفن الملك زوسر لأول مرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، عندما تم إغلاقه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.