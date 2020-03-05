بعد دقائق من اجتيازه اختبار القيادة.. شاب صيني يهوي بسيارته في النهر

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

سقط شاب صيني بسيارته في إحدى الأنهار في مقاطعة قويتشو جنوب الصين، بعد أقل من عشر دقائق على اجتيازه اختبار القيادة بنجاح.

وبحس صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الشاب، المدعو تشانغ، والذي لا يملك الخبرة بالقيادة بعد، التقط هاتفه وهو يقود السيارة ليرد على رسائل أصدقائه الذين أرسلو له ليهنئوه على اجتيازه لاختبار القيادة. ما أدى إلى عدم تركيزه على الطريق وانحرافه عنه ليتجنب دهس شخصين كانا يسيرا على الجسر.

وقال الشاب إنه وأثناء تناوله لهاتفه المحمول وقراءة بعض الرسائل رأى شخصين أمامه على الطريق وأدى ذلك إلى توتره، فدفعه ذلك لتحريك المقود إلى جهة اليسار ما أدى إلى انحراف السيارة عن الطريق وسقوطها في النهر.

وتمكن الشاب، لحسن حظه، من الهروب من السيارة قبل غرقها، إلا أنه أصيب بكسر بكتفه اليسار، وأوضح أنه لم يتمكن من فتح بابه، باب السائق، ما اضطره إلى فتح الباب من الجانب الآخر والخروج.

من جانبها تمكنت الشرطة من سحب السيارة الغارقة في النهر، ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان سيواجه عقوبة بسبب الحادث أم لا.

ويشار إلى أن الحد الأقصى للعقوبة على استخدام الهاتف أثناء القيادة في الصين، هو نقطتان من الرخصة وغرامة قدرها 200 يوان.