بالفيديو.. طفلة صينية تحاول بطريقة طريفة تناول طعامها مرتدية الكمامة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

انتشر، أخيرا، مقطع فيديو لطفلة صينية في أحد شوارع مقاطعة آنهوي شرق الصين, وهي تحاول أن تأكل طعامها من فوق الكمامة التي ترتديها للوقاية من فيروس "كورونا"، دون إدراك منها بعدم قدرتها على فعل ذلك من دون نزع كمامتها.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع "لو فيغارو" الفرنسي عن صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، الطفلة وهي تقف مدهوشة لعدم وصول طعامها إلى فمها وسقوطه على الأرض.

وكان هذا الموقف بالنسبة للمارة موقفا طريفا، حيث أنهم قابلوه بالابتسامة، فيما أثارت هذه الطفلة، تعاطف آخرين لأنه فرض عليها ارتداء هذه الكمامة في هذا السن الصغير.

وقال أحد المارة: "أنا لا أعرف ماذا أفعل؟ هل أضحك أم أتعاطف مع هذه الطفلة التي اضطرت على ارتداء هذه الكمامة بهذا العمر الصغير؟".

ويأتي ذلك وسط انتشار واسع لفيروس "كورونا" الجديد، وظهور آلاف الإصابات به حول العالم.

والجدير بالذكر أن فيروس كورونا ظهر للمرة الأولى في الصين، في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فقد سجلت الصين (بدون احتساب هونغ كونغ وماكاو)، حيث ظهر الوباء نهاية ديسمبر، 80026 ألف اصابة منها 2912 وفاة.