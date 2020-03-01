إجراء يستنزف عمر بطارية هواتف "آي فون" ويستهلك الأجهزة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال خبراء من شركة "آبل" أن إغلاق التطبيقات التي لا نستخدمها في أجهزتنا لا يسهم في الحفاظ على عمر البطارية لمدة أطول على عكس الشائع، وفقا لما نشره موقع "ميرور" البريطاني".

وأضاف الخبراء أن القيام بإغلاق هذه التطبيقات يستهلك من عمر الجهاز على المدى البعيد، حيث لا تكون هذه التطبيقات بحالة نشطة بشكل يستنزف البطارية.

وعادة ما تكون التطبيقات التي تم استخدامها مؤخرا بحالة استعداد فقط، وذلك للمساعدة في التنقل بين التطبيقات بسهولة والقيام بأكثر من مهمة في نفس الوقت.

وبذلك يكون إغلاق التطبيقات ضروريا فقط في حال توقف التطبيق عن العمل أو عدم استجابته.

فعندما نقوم بإنهاء عمل تطبيق ما، يؤدي ذلك إلى إلغاء تحميل التطبيق من ذاكرة الوصول العشوائي (ذاكرة قصيرة الأجل)، وعندما نحتاج للتطبيق مرة أخرى، يتعين على الجهاز تحميله من نقطة الصفر.