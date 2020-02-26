سيدة تنهي حياة رجل بسكين مطبخ بسبب موقف سيارة في دبلن

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

ألقت الشرطة المحلية في دبلن بإيرلندا القبض على سيدة تبلغ من العمر 38 عاما، بعد ان طعنت رجلا حتى الموت لأنه ركن سيارته في موقف السيارة الخاص بها.

ووقعت الجريمة الساعة السابعة صباحا عندما كان الرجل يستعد لتشغيل سيارته للذهاب للعمل.

ويعتقد أن السيدة تعاني من مشاكل في الصحة العقلية، وقامت بطعن الرجل 3 مرات في صدره سكين مطبخ.

وتم اعتقال المشتبه بها بالقرب من مكان الحادث بعد وقت قصير، حيث خضعت لتقييم نفسي بعد اعتقالها للاشتباه في ارتكابها جريمة القتل إلا أنها لم تكن في حالة نفسية تسمح للشرطة باستجوابها بسبب مشاكل الصحة العقلية.