عجوز يتغلب على وحدته بالـ"تيك توك"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

سرق رجل يبلغ من العمر 81 عاما قلوب مستخدمي تطبيق "تيك توك" بمقاطع فيديو "الطبخ" التي يظهر فيها وهو يحضر السندويشات ووجبات الفطور المتنوعة.

ويصور الرجل المتقاعد ستيفن أوستن والمعروف باسم "الرجل الكبير ستيف" مقاطع فيديو الطبخ في مطبخه الصغير بمنزله في ولاية تكساس الأميركية.

وعبر الرجل الذي يملك أكثر من نصف مليون متابع أن رسائل المعجبين تبقيه منشغلا عن التفكير بوحدته، حيث لا يشعر أنه وحيد ويطلب منهم مناداته بـ "الجد" كونه لا يملك أولادا أو أحفادا.

وتحقق فيديوهات أوستن مشاهدات بالملايين، ووصل عدد المشاهدات لأحد الفيديوهات لأكثر من 8 ملايين مرة ومليون و700 ألف إعجاب.