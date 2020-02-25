شاهد.. سارقة سيئة الحظ تقع في قبضة الشرطة خلال ثوان في كندا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

التقطت كاميرا مثبتة على الباب الرئيسي لأحد المنازل لحظة غلقاء الشرطة القبض على امراة قامت بسرقة أحد الطرود من شرفة المنزل نفسه في إدمونتون، عاصمة مقاطعة ألبرتا بكندا، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

حيث اقتربت امرأة من شرفة باب المنزل وسحبت كيسا من أحد شركات التوصيل ملقى على الأرض وتابعت سيرها بشكل طبيعي، إلا أن أعين الشرطة كانت بالمرصاد لها في تلك اللحظة وضبطت السارقة خلال ثوان من العملية.

وتقوم الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يسمى بـ "قراصنة الشرفات" الذين يستهدفون الطرود غير المراقبة والتي غالباً ما تحتوي على الأدوية الحيوية.