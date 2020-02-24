أجهزة التحكم بالتلفاز عن بعد.. مستنقع من العفن والبكتيريا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة أجرتها شركة "ScS" ، أن جهاز التحكم بالتلفاز عن بُعد قد يكون أكثر قذارة بنسبة 20 مرة من المرحاض، وقفا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وفي الدراسة، قام الباحثون بتحليل قطعا منزلية مختلفة بحثا عن البكتيريا والعفن.

وشمل ذلك جهاز التحكم بالتلفاز عن بعد، وغطاء قطرميز، وسجاد غرفة النوم، وسجاد غرفة المعيشة، ومقعد المرحاض.

وكشف التحليل أن جهاز التحكم بالتلفاز عن بُعد كان أكثر العناصر التي تم اختبارها قذارة، حيث وصلت مستويات البكتيريا إلى 290 وحدة تشكل مستعمرة في كل سنتمتر مربع، وكذلك كشف الاختبار وجود العفن من النوع الثقيل على سطحه.

في المقابل، تم العثور على 12.4 وحدة من البكتيريا تشكل مستعمرة لكل سنتمتر مربع في مقعد المرحاض، وتم العثور على العفن "الخفيف".

وقال القائمون على البحث إنه غالبا ما يتم إهمال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفاز عندما يتعلق الأمر بالتنظيف، إلا أنه تبيّن أنه من أكثر العناصر قذارة في المنزل.