الدراسة الجامعية تطيل العمر.. وفقاً للباحثين

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة ييل وجامعة ألاباما - برمنغهام، أن الالتحاق بالمدرسة والوصول للمراحل الجامعية قد يضيف سنوات إلى حياتك.

وقام الباحثون بدراسة بيانات أكثر من 5000 شخص أميركي ووجدوا أن الذين التزموا بالدراسة عاشوا لفترة أطول، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ويضيف كل مؤهل مثل شهادة الجامعة أو الماجستير حوالي سنة وأربعة أشهر إلى حياة الشخص.

وعادة ما ترتبط عدد سنوات حياة الشخص بقائمة طويلة من العوامل، بما في ذلك المكان الذي يعيش فيه، والعرق وفرص العمل.

ونظرت الدراسة في أقوى المتغيرات، وقال الفريق إن العرق والمال لم يثبتا أنهما يمثلان متوسط ​​العمر المتوقع مثل المؤهلات.

واستخدم الباحثون مقياسا يسمى سنوات فقدان الحياة المحتملة (YPLL) للتنبؤ بمتوسط ​​العمر المتوقع.

وأفاد باحثون في المجلة الأميركية للصحة العامة أن مستوى التعليم وليس العرق هو أفضل مقياس للتنبؤ بمن سيعيش عمرا أطول.

حيث أظهرت البيانات أن 5% من الذين ماتوا كانوا خريجين جامعيين مقارنة بـ 13 في المائة من الذين لم يكملوا دراستهم.

وأضافت كل خطوة تعليمية تم الحصول عليها سنة واحدة وأربعة أشهر للأفراد الذين أكملوا دراستهم.