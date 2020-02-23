شابة تفقد حاستي الشم والتذوق بسبب حادث دراجة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

فقدت مزارعة تبلغ من العمر 26 عاما، حاسة الشم والتذوق بعد تعرض جمجمتها لكسور في حادث تحطم دراجة رباعية لأنها لم تكن ترتدي خوذة، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقالت الفتاة إنها محظوظة لأنها على قيد الحياة بعد الحادث الذي وقع في مزرعة عائلتها في كونوي، شمال ويلز البريطانية.

وكانت الفتاة تقود دراجة رباعية عندما انحرفت بحدة لتجنب الأغنام، وسقطت على رأسها.

وهرعت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الشابة إلى المشفى حيث أصيبت بجروح في رأسها ورقبتها، وقضت تسعة أشهر في إعادة التأهيل.

وفقدت الشابة شعورها بالتذوق والرائحة، وهي حالة غير قابلة للشفاء تعرف باسم "Anosmia" التي يمكن أن تسببها إصابة الدماغ أو السكتة الدماغية.