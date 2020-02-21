بالفيديو.. "السر" وراء حلم الدكتور مجدي يعقوب

المصدر: مروة سليم - دبي

أوضح الدكتور مجدي يعقوب مؤسس مؤسسة مجدي يعقوب للقلب أن وفاة "عمته" شقيقة والده بمرض القلب في عمر الـ21 عاماً كان السبب وراء حلمه في أن يصبح جراح قلب.

وأضاف السير مجدي يعقوب أن والده رفض في البداية إلا أن الحلم الذي كبر معه منذ أن كان في الرابعة من عمره كان أكبر من رفض والده.





وعن شراكة مؤسسة مجدي يعقوب مع صناع الأمل، قال السير مجدي إن حماس مؤسسي صناع الأمل كان دافعاً وراء اتمام الشراكة التي تعد فخراً لمؤسسة مجدي يعقوب.



أما عن دبي فقال الدكتور مجدي يعقوب ردأ على سؤال طرحته "الإمارات اليوم" إنها أصبحت محطة لإنطلاق الأحلام.