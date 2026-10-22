«اجتماعية الوطني» تعتمد خطة دراسة موضوع الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مريم ماجد بن ثنية، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة وزارة تمكين المجتمع في شأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مقررة اللجنة، شيخة سعيد الكعبي، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي: حشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، ومنى راشد طحنون.

واستعرضت اللجنة الموضوعات التي ستتم دراستها وإعداد تقاريرها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ18، وهي سياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الخاص، وسياسة الحكومة في تعزيز السلامة الرقمية للطفل.