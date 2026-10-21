الوطني الاتحادي يعتمد خطة دراسة موضوع الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة مريم ماجد بن ثنية، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة وزارة تمكين المجتمع في شأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

كما استعرضت اللجنة الموضوعات التي سيتم دراستها وإعداد تقاريرها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، وهي سياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الخاص، وسياسة الحكومة في تعزيز السلامة الرقمية للطفل.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مقررة اللجنة شيخة سعيد الكعبي، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي: حشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، ومنى راشد طحنون.