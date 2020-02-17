فيلم سينمائي يغير مصير مطعم بيتزا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

ازدهرت مبيعات مطعم للبيتزا في كوريا الجنوبية بمقدار الضعف بعد ظهوره في مشاهد بالفيلم الكوري الحائز على اكثر من جائزة أوسكار "parasite"، بعد أن بدأ الناس بزيارته والتقاط الصور، وفقا لما ورد في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفاجأ الفيلم الذي حصل على 4 جوائز أوسكار في الدورة الثانية والتسعين القائمين على العمل وجمهوره، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم.

وتضاعفت مبيعات مطعم "سكاي بيتزا" في سيؤول، بعد ظهوره في عدة مشاهد من الفيلم.

وقالت صاحبة المطعم إن آلة صنع العجين تعطلت بسبب ضغط العمل المتواصل نتيجة ارتفاع الطلب، فيما أعلنت الحكومة نيتها إدراج 4 مواقع لتصوير العمل كمعالم سياحية على موقعها.