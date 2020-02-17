الصينيون يصنعون أقنعة لقططهم خوفا من عدوى "كورونا"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

لجأ بعض الصينيين إلى وسيلة لحماية حيواناتهم الأليفة من فيروس كورونا، بوضع الأقنعة الطبية الواقية على وجوه قططهم الأليفة.

وقالت "فوكس نيوز" الإخبارية ان أصحاب القطط هذه استخدموا الأقنعة الخاصة بالبشر نفسها لتغطية أنوف حيواناتهم، إذ عدلوها بثقوب تلائم حجم ومواضع عيون القطط والكلابKفيما راح آخرون الى ابتكار كمامات صنعوها بأنفسهم من أدوات مختلفة وكمموا بها وجوه الحيوانات.

ويأتي ذلك على أثر تأكيدات لجنة الصحة الوطنية الصينية بأن فيروس "كورونا" الجديد قد يؤثر على بعض الحيوانات الأليفة، مثل القطط والكلاب.