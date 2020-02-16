"الصحة العالمية" تنصح جميع دول العالم بالاستعداد لوصول "كورونا" إليها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصحت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تفشي الفيروس لايزال يشكّل "حالة طوارئ" بالنسبة للصين.

من جانبها، أكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين الرئيس، بلغ 66 ألفاً و492 حالة، بعد تأكيد إصابة 2641 شخصاً يوم الجمعة.

وأضافت أن الوفيات زادت بواقع 143 حالة، ليصل عددها إلى 1523 شخصاً.

وأغلب حالات الوفيات الجديدة في إقليم هوبي وسط الصين، خصوصاً ووهان عاصمة الإقليم.

وفي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن أمس السبت، عبر غيبريسوس عن اعتقاده بأنه من المستحيل تحديد الأماكن التي سينتقل إليها الفيروس.

وأشاد غيبريسوس بالتدابير التي اتخذتها الصين للتقليل من سرعة انتشار الفيروس، إلى أنه "لايزال قلقاً من زيادة عدد حالات الإصابة به".