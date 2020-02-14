اختبار بصمة بسيط للتعرف على متعاطي المخدرات بدقيقتين

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

طور علماء اختبار بصمة بسيط وسريع للتعرف على متعاطي المخدرات كالكوكايين والهيروين والأمفيتامينات بدقيقتين فقط حتى بعد غسل أيديهم، بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ويعتمد الاختبار على المواد الكيميائية التي تفرز في العرق، لذا يمكن استخدامه على الجثث بعد الوفاة للوقوف على ما إذا كان سببها التعاطي أو جرعة زائدة.

وقال مؤلف مشارك في الدراسة من قسم الكيمياء بجامعة ساري الدكتور مين جانج: "البصمة وسيلة رائعة لاختبار الأدوية لأنها سريعة وفعالة للغاية، وباستخدام منهجيتنا، من الممكن تحليل عينة البصمة في أقل من دقيقتين."

وتابع: يمكن تتبع أثار البنزويليكونين على وجه الخصوص، الذي ينتج في الجسم عندما يتم تناول الكوكايين.