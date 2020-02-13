قضم الأظافر كاد أن يتسبب في قطع إصبع فتاة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

عانت شابة التهاباً حاداً في لحمية أصبعها، الأمر الذي هدد بقطعه للتخلص منه، نتيجة قيامها بقضم أظافرها، وفقاً لما جاء في موقع «ديلي ميل» البريطاني.

وتحدثت الفتاة في فيديو انتشر على نطاق واسع في تطبيق «تيك توك» عن تجربتها التي عانت خلالها من التهاب اللحمية، بعد أن لاحظت تحول لون الجلد المحيط بالأظافر إلى الأخضر، واعتقدت في بادئ الأمر أنه رض ما، إلا أنها اكتشفت لاحقاً أنه التهاب ناتج عن قضم الأظافر، نتيجة تعرض الجلد لجرح.

وقام طبيب بوصف مضادات حيوية للشابة، إلا أنها لم تنفع في حالتها، حيث تضخم إصبعها واتسعت رقعة الالتهاب فيه، لتعود في زيارة أخرى للطبيب وتجري عملية على الفور، بعد أن أكد الطبيب أنها كانت ستضطر لقطع إصبعها لو لم تجر العملية في الوقت المناسب.

وشاهد الفيديو 2.3 مليون مشاهد على المنصة، فيما حظي بـ22 ألف تعليق.