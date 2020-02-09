المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أجريت في جامعة "ستيفنز" بنيويورك، أن تناول الطعام باليد يجعل مذاقه أفضل، إلا أن ذلك يجعلك تأكل أكثر أيضا، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأشار العلماء القائمون على الدراسة، إلى إن القدرة على لمس الطعام جسديا تعزز المفاهيم الحسية للدماغ، وهذا يعني أنه حتى قبل أن يصل الطعام إلى الفم، فإن لمسه يجعل الدماغ يظن أنه ألذ وأكثر إرضاء مما لو كان باستخدام أدوات المائدة.

لكن الباحثين وجدوا أن الآثار كانت موجودة فقط في الأشخاص الذين يقيدون نظامهم الغذائي عادة ويتبعون نوعا من الحميات.

حيث لم يجد الأشخاص الذين ياكلون ما يرغبون به عادة أي لذة بلمس أو إمساك الطعام بأيديهم.