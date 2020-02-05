"غوغل" تعترف بتسريب مقاطع فيديو خاصة لبعض المستخدمين بسبب ثغرة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أقرت شركة "غوغل" بأن ثغرة في ملفات الصور أدت إلى تسرب مقاطع فيديو خاصة لغرباء، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووفقا للشركة، فقد أثر الخطأ على المستخدمين الذين حاولوا حفظ نسخة احتياطية من صورهم، في الفترة ما بين 21 نوفمبر و25 نوفمبر من العام الماضي، ما أدى إلى تصدير بعض مقاطع الفيديو بطريقة غير صحيحة إلى ارشيف مستخدمين عشوائيين.

وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه إن خللا أدى إلى عدم اكتمال عملية النسخ الاحتياطي للصور على النظام، وقدمت اعتذارا رسميا من العملاء عن تسريب مقاطع الفيديو لحسابات آخرين.

وأكدت الشركة أنها قامت بإصلاح المشكلة، لمنع حدوثها مرة أخرى، أوضحت الشركة أنها لا تستطيع تقديم قائمة كاملة بمقاطع الفيديو المتأثرة.

وتأثر ما نسبته 0.01 بالمئة من المستخدمين للنظام والذي يبلغ عددهم مليار مستخدم حول العالم.