6 سيدات سعوديات بين أقوى سيدات أعمال العام 2020

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط عن قائمة بـ "أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2020"، وضمت أقوى 100 سيدة يترأسن عددا من كبريات الشركات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط كان من بينهن ست سيدات سعوديات.

وتضم قائمة هذا العام 22 وجهًا جديدًا وتشمل 23 جنسيةً مختلفةً عبر 28 قطاعًا متنوعًا. وتُشكل السيدات العصاميات الجزء الأكبر من القائمة، بواقع 79 سيدة، من بينهم 16 سيدةً أنشأن شركاتهنّ بأنفسهنّ. و21 سيدةً يعملن في شركاتٍ عائلية، كما شملت القائمة أيضًا الشركات من القطاع العام، مع قيادة 13 سيدةً بالقائمة المؤسسات الحكومية.

وقد ضمت قائمة هذا العام ست سيداتٍ من السعودية، من بينهن ثلاث سيداتٍ في قائمة العشرة الأوائل، وهنَّ: رانيا محمود نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، وهي أول سيدةٍ تصل لمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية السعودية عام 2017، وسارة السحيمي رئيس السوق المالي السعودي (تداول)، الذي يُعد أكبر سوقٍ مالي في المنطقة، ولبنى العليان رئيس مجلس إدارة بنك ساب.

تجدر الإشارة إلى أنّ القائمة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المرأة في إحداث التغييرات في عالم ريادة الأعمال، ودعم الجهود العالمية لإقرار حقوق المرأة وتعزيز قِيَم المساواة بين الجنسين والتأكيد على أهميتها.