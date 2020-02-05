طائرة تعود أدراجها بسبب ادعاء راكب الإصابة بـ"كورونا"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قطعت طائرة رحلتها من تورونتو إلى جاميكا وعادت أدراجها الى المطار بعد ادعاء راكب كندي زيفاً بأنه مصاب بفيروس كورونا.

وفور وصول الطائرة التابعة لشركة طيران ويست-جت وهي من نوع بوينج 767 وعلى متنها 243 راكبا، إلى أرض المطار اعتقلت الشرطة الكندية الراكب وفق ما ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية، موضحة أن الراكب وعمره تسعة وعشرون عاما ادعى كذبا أنه زار الصين وأنه مصاب بفيروس كورونا، لكن الفحوصات التي أجريت له أظهرت أنه كان يكذب، ووجهت له تهمة تعمد إيذاء آخرين وستجري محاكمته في التاسع من مارس المقبل.

من جهتها شركة الطيران ويست-جت توجهت باعتذار الى ركابها مفسرة إجراءها بأنه جاء في إطار الحرص على سلامتهم.