خبير تغذية يكشف عن 3 فيتامينات تقي من فيروس كورونا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال خبير التغذية في كلية الطب بجامعة إندونيسيا، البروفيسور سابتاواتي باردوسونو، إن فيتامين "أ"، وفيتامين "ج"، وفيتامين "د" يمكنها وقاية الأطفال من فيروس كورونا.

وأضاف البروفيسور باردوسونو أن هذه الفيتامينات لديها وظيفة مهمة كحامٍ لنظام المناعة، مؤكداً أن "هناك ثلاثة فيتامينات مهمة للأطفال، خاصة لمنع فيروس كورونا من مهاجمتهم، إنها فيتامين "أ"، وفيتامين "ج"، وفيتامين "د".

أما وظيفة فيتامين "أ" فهي تعزيز مناعة الطفل ونموه. وقال البروفيسور باردوسونو "الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "أ" هي الأسماك والجبن والروبيان والحليب والبيض والجزر والبطاطا الحلوة والبروكلي واللفت وغيرها من الخضروات الطازجة".



أما فيتامين "سي" فهو أحد مضادات الأكسدة القوية ويمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، وكذلك تعزيز نظام المناعة لدينا، وأشار البروفيسور إلى "الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (C) هي الفراولة والأناناس والقرنبيط والمانجو والكيوي والبرتقال والجوافة".



وأوضح البروفيسور باردوسونو، في مقال نشره موقع "تيمبو" الإندونيسي، أنه وإلى جانب الاحتياجات الغذائية، يجب حماية الأطفال من التعرض للمخاطر البيئية المحيطة، وأكد على ضرورة غسل اليدين بالصابون بانتظام، بعد جميع الأنشطة لأن هذا الفيروس يمكنه الالتصاق بالأشياء.