ما هي الوجبة المثالية لطلاب المدارس؟

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يتهم بعض الآباء الأمهات بالمبالغة في وضع كمية من الطعام على أنواعه في حقائب أبنائهن، فيما يرى الكثير من السيدات أن هذه الكمية غير كافية، ويتمنين لو أن حقائب أبنائهن تتسع للمزيد.

فعلى سبيل المثال، شاركت سيدة أسترالية صورة لحقيبة ابنها، على موقع «ديلي ميل» البريطاني، ويظهر فيها ساندويشان، وموزتان، وألواح «موسلي» وجزرة، إضافة إلى شطائر من الجبن وحبات من اللوز والعنب وأنواع من الكعك.

ولاقت الصورة انتقادات واسعة على مواقع التواصل، حيث وصفها البعض بالوجبة الوحشية، فيما رفض آخرون وضع الطعام في أكياس بلاستيكية.

وفي تعليقات على الصورة، وجدت سيدة أخرى أن الوجبة صحية، إلا أنها لا تعطي فرصة للطفل ليتوقف عن تناول الطعام، وكتبت متابعة ثانية: «هذه الوجبة تكفيني ليومين» وأضافت ثالثة: «هذا فعلاً كثير».

واستطلع الموقع رأي خبيرة التغذية ليندي كوهين التي رأت أن حقيبة الأطفال التي يصطحبونها إلى المدرسة يجب أن لا تحتوي على أنواع معقدة من الطعام ويفضل أن تحتوي على بعض حبات الكرز والعنب الى جانب قطعة من الجبن.

وأوصت كوهين في حديثها الى الديلي ميل، بتزويد الأطفال بمزيج متوازن من الكربوهيدرات بطيئة الامتصاص والدهون الصحية والبروتين مثل لفائف الخبز كامل الحبوب وخلط الخضروات مع المعكرونة من أجل زيادة فرصة تناول الطفل لها.