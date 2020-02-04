نغمة رنين المنبه تؤثر في الساعات الـ4 الأولى بعد الاستيقاظ

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصل باحثون أستراليون إلى أن نغمة رنين المنبه تؤثر في طريقة استيقاظنا صباحا، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووجد الباحثون أن نغمة الرنين اللطيفة أو الهادئة تجعلنا نستيقظ بحال أكثر نشاطا وتأهباً فيما تترك نغمة المنبه القاسية جسم الإنسان في حالة خمول وكسل.

وفي الدراسة، تابع القائمون عليها إجابات 50 مشاركا على استطلاع حول أصوات المنبه وحالتهم بعد الاستيقاظ.، ووجدوا رابطا بين نشاطهم بعد الاستيقاظ ونوع نغمة الرنين التي اعتمدوها.

ويؤثر شكل استيقاظنا من النوم في الساعات الأربع الاولى من النهار، خصوصا أولئك الذين يعملون في مهن خطرة وتتطلب تركيزا عاليا كرجال الإطفاء والطيارين.