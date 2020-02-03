الطلاق أحياناً سببه صديق

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أكدت دراسة أميركية أن فرص الطلاق التي يقف وراءها صديق سيئ ازدادت بنسبة 40% بين حالات الطلاق، على خلاف الأزواج المحاطين بأصدقاء إيجابيين، ويتحلون بأخلاق حميدة، فقد كانت علاقاتهم مستقرة.

وطلبت الدراسة التي نشرها موقع «بيليف نت» من الأزواج أن يحرصوا على جعل علاقاتهم غير مشرعة كثيراً على الأصدقاء، خصوصاً أولئك المقربين من عائلات الطرفين، وبالحد الأدنى عدم تفضيلهم على أولويات عائلاتهم ومنازلهم، وأن تبقى الروابط فيما بينهم متوازنة.

ونصحت الدراسة من جهة أخرى بالابتعاد بشكل كامل عن أصدقاء السوء، الذين يعيشون عدم الاستقرار في حياتهم، أو يقضون الكثير من أوقاتهم في الملاهي والحفلات، وغالباً ما تكون قراءاتهم للحياة سطحية، ولا يعطون أهمية كبيرة للعائلة، ومن هؤلاء الأصدقاء الذين ينظرون نظرة سوداوية للزواج بشكل عام، والتقرب من الأصدقاء المتميزين الذين يرون في العائلة الاستقرار والمستقبل.