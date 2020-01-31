العثور على جثة صحافية مشنوقة داخل منزلها في مصر

المصدر: موقع الامارات اليوم

عثرت الأجهزة الأمنية المصرية فجر اليوم،على جثة الصحافية والمنسقة الإعلامية لمهرجان الأقصر السينمائي رحاب بدر، مشنوقة داخل شقتها في منطقة المعادي جنوب القاهرة.

وتلقت شرطة نجدة المعادي بلاغا من زوج ووالدة الصحفية عقب محاولة الاتصال بها أكثر من مرة دون استجابة منها، وتوجهوا إلى شقتها وقاموا بطرق الباب دون رد، وبسؤال الجيران وحارس العقار أكدوا عدم مغادرتها الشقة وقاموا بكسر الباب، وعثروا على جثتها داخل غرفة نومها.

وتبين من الفحص أن جميع منافذ الشقة سليمة، فيما لم يتم الكشف عن سبب الوفاة، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وأضافت التقارير الإعلامية، أن الضحية عادت للقاهرة من أجل العمل على عدة أعمال خاصة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية المقرر إقامة دورته التاسعة خلال شهر أبريل المقبل، وكانت تعمل حتى يوم أمس، على اختيار عدد من المتطوعين للعمل في الدورة الجديدة للمهرجان.

وذكر أنه كان من المقرر أن تنتهي من عملها وتعود للإسكندرية حيث يوجد زوجها المخرج أمين عبد المنعم، من أجل المشاركة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.