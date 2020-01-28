إزالة دودة شريطية عاشت في دماغ رجل 10 أعوام

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قام الأطباء بإزالة كيس ليرقات دودة شريطية من دماغ رجل في أوستن بتكساس الاميركية، تسبب بصداع وقيء متواصل على مدار 10 أعوام دون ان يستطيع معرفة السبب، بحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقال الأطباء إن الإصابات الطفيلية بالديدان الشريطية امر شائع الحدوث بشكل نسبي، لكن وصولها إلى المخ أمر نادر ومخيف.

وحصلت العدوى التي تسمى داء الكيسات العصبية من تناول لحم الخنزير المطبوخ أثناء تواجده في المكسيك.

وعانى الرجل من آلام الرأس مدة طويلة جعلته يصاب بالغثيان في بعض الاحيان، وظن انه يعاني من ورم في الدماغ، وبعد الكشف الطبي وفحص الدماغ تبين وجود كتلة بالقرب من دماغه ظهرت باللون الأحمر وحجم حوالي 4 سم.

ويمكن ان تنمو داخل جسم الإنسان دون ظهور أي أعراض حتى تصبح كبيرة بما يكفي.