قناة تلفزيونية تخطئ بعرض صور كوبي براينت على خبر وفاته بلاعب آخر.. وتثير ردود أفعال غاضبة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

استعرضت قناة «بي بي سي» خبر وفاة أسطورة كرة السلة الأميريكي كوبي براينت، في سياق نشرة العاشرة مساء، مرفقة بصور من مباراة يظهر فيها برفقة زميله بالنادي نفسه ليبرون جيمس، إلا أن القناة استبدلت مقاطع الفيديو التي يظهر فيها براينت بتلك المخصصة لجيمس أثناء لعبهما في إحدى المباريات، بحسب ما ورد في موقع "ميترو نيوز" البريطاني.

وأثار التقرير ردود فعل غاضبة وصفت ما قامت به القناة بغير المقبول، ووصف المشاهدون الخطأ في التغطية بأنه أمر "مخزٍ للغاية"، وطالبوا باتخاذ إجراء لتصحيح الخطأ على الفور.

وفي تعليق على الموضوع، قال متحدث باسم القناة، إن القناة تعتذر عن استخدام صور مخصصة للاعب ليبرون جيمس بدلاً من كوبي براينت في جزء من التقرير، وهو خطأ بشري لا يرقى لمعايير العمل المعتمدة في القناة.

وتوفي أسطورة كرة السلة الأميركي كوبي براينت، في حادث تحطم طائرة مروحية في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

وكان براينت (41 عاماً) مع ثمانية أشخاص آخرين، بينهم ابنته جيانا 13 عاماً، على متن الطائرة الخاصة عندما هوت واشتعلت فيها النيران.