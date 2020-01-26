شاب مصري ينوي الزواج من عجوز بريطانية في الـ80.. وعائلتها تبدي قلقها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أعلن شاب مصري يبلغ من العمر35 عاماً نيته الزواج من امرأة بريطانية تبلغ من العمر 80 عاما، بعد أن التقيا في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

واجتمع الثنائي في نقاش على منشور عام على فيس بوك، صيف 2019، وبدأ الثنائي بعدها التواصل ليكشف الشاب عن حبه في نوفمبر الماضي.

وقامت السيدة بزيارته في مصر ولقاء والدته التي تبلغ من العمر 70 عاما، وبدورها لم تبد أي ممانعة للأمر، بخلاف ابن السيدة الذي أبدى قلقه من نية ودافع الشاب الزواج من والدته، إلا أن الثنائي أصر على أن الحب هو ما جمعهما.

وشدد الشاب أن نيته الزواج من سيدة تكبره هو الحب وليس طمعا بالحصول على جنسية أو مال، فيما علقت السيدة أنها لاتملك المال أصلا.