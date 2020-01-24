مئات المركبات الثقيلة وجيوش من العمال لبناء مشفى من الصفر لعلاج كورونا في الصين

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أصدرت الحكومة الصينية أمرا لحشد مئات المركبات الثقيلة وجيوش من عمال البناء للعمل ليلا ونهارا لبناء مشفى لعلاج الفيروس التاجي كورونا، على مساحة 1000 فدان من الصفر خلال سبعة أيام ، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

ويقع مركز الطوارئ في ضواحي ووهان، التي تعد مركز تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 26 شخصا على الأقل، وأصاب حوالي 920 شخصا وانتشر في تسع دول ومناطق أخرى.

وأصدرت السلطات تعليمات إلى أربع شركات بناء بالعمل خلال عطلة رأس السنة الصينية الجديدة لبناء المركز الطبي، والذي من المتوقع أن يستقبل أول المرضى في 3 فبراير، حسبما ورد في موقع "ديلي ميل" البريطاني

وفقًا للتقرير، سيتألف المستشفى من عدد من المباني المؤقتة، لكن المسؤولين ما زالوا يقررون ما إذا كانوا سيستخدمون مكونات مسبقة الصنع لتجميعها في الموقع أو عنابر يتم تحويلها من حاويات شحن.

تم تخصيص مهمة البناء العاجلة لأربع شركات تديرها الحكومة، وهي مكتب الهندسة الصيني الثالث للبناء، وشركة وهان لهندسة الإنشاءات الهندسية، ومعهد ووهان للتصميم الهندسي للبحوث والهندسة، بالإضافة إلى مجموعة ووهان هانيان للإنشاءات البلدية.

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