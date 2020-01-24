وفاة 7 أطفال في مشفى ببريطانيا بسبب رفض الأطباء العمل بمناوبات ليلية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت تقارير وفاة 7 أطفال بواحدة من أكبر المستشفيات في بريطانيا نتيجة الفشل في تقديم الرعاية الصحية اللازمة منذ عام 2016 إلى الآن، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأظهرت تقارير رفض الأطباء العمل في المناوبات الليلية وأيام نهاية الأسبوع في المشفى الذي يستقبل 7 آلاف طفل حديث الولادة سنويا.

وكشف تحقيق أجرته “بي بي سي” هذه الوفيات التي كان من الممكن تجنب حدوثها في حال تلقى هؤلاء الأطفال الرعاية الطبية اللازمة في المشفى.

وقدم القائمون على المجمع الطبي الذي يضم 5 مستشفيات وعيادة طبية اعتذارا عنها بسبب عدم ارتقائهم لمعايير الرعاية التي يجب أن تقدم لهؤلاء المواليد.