"تويوتا" تستدعي أكثر من 3 ملايين سيارة حول العالم بسبب خلل في أكياس الهواء.. إليكم الطرز المستهدفة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

استدعت شركة "تويوتا" اليابانية 3.4 مليون سيارة حول العالم بسبب مخاوف من خلل في الأكياس الهوائية للسيارة الأمر الذي يجعلها غير آمنة في حال الحوادث.

وتسبب الخلل الكهربائي بعدم فتح أكياس الهواء عند الحوادث، في سيارات من طراز كورولا 2011 إلى 2019، وماتريكس المصنعة بين عامي 2011 و2013 وطراز أفالون المصنعة بين عامي 2012 و2018، وافالون هايبرد المصنعة بين عامي 2013 و2018.

ولا تتمتع وحدة التحكم الإكترونية بحماية كافية ضد الضوضاء الكهربائية التي يمكن أن تحدث في الحوادث، مما قد يؤدي إلى عدم اكتمال أو عدم فتح الأكياس الهوائية في الحوداث.