قرية إيطالية أخرى تعرض منازل للبيع مقابل يورو واحد فقط

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قرر عمدة بلدة بيساكا الإيطالية عرض منازل القرية لليبع مقابل يورو واحد فقط، مقابل شرط يفرض على مشتري المنزل وهو العيش فيه والانخرط بالمجتمع المحلي، بحسب ما ورد في موقع "ميرور" البريطاني.

كما يتوجب على مالك المنزل أن يقوم بكافة الإصلاحات أو عمليات الترميم التي قد يتطلبها المنزل.

وتكمن الفكرة وراء عرض المنازل للبيع في بث الحياة في القرية الصغيرة التي اصبحت شبه خالية على الرغم من غناها بالمطاعم والمحلات.

ويبلغ عدد سكان القرية 5 آلاف شخص نتيجة الهجرة، والزلزال الذي أصابها في عام 1980.

ويتوفر 90 منزلا للبيع حاليا.

وأعلنت قرية سامبوكا في إيطاليا، عرض العشرات من بيوتها مقابل يورو واحد، في وقت سابق، بشرط أن يجدد المشتري المنزل خلال ثلاث سنوات فقط بتكلفة 15 ألف يورو.