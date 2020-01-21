"واتس أب" تطلق تحديثاً يضم ميزات جديدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت شركة «واتس أب» المملوكة لشركة «فيس بوك» أحدث نسخة تجريبية من تطبيق التراسل الشهير لنظام أندرويد، والتي تشير إلى أن الخدمة قد تقدم دعماً لحزم الملصقات المتحركة قريباً، حيث تفيد المعلومات بأن الشركة قد عملت في التحديثات القليلة الأخيرة على تطوير هذه الميزة، وذلك لضمان أفضل تجربة خالية من الأخطاء بالنسبة للمستخدم.

ورصد موقع تتبع ميزات «واتس أب» WABetaInfo مسارات تشير إلى ميزة الملصقات المتحركة Animated Stickers في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق «واتس أب» لنظام أندرويد v2.20.10، والتي تشكل تطوراً لميزة الملصقات الحالية.

وعلى الرغم من أن الميزة غير متاحة حالياً، فإنه لايزال من المتوقع إصدارها في المستقبل القريب، وأوضح الموقع حصول جميع حزم الملصقات على تحديث من جانب الخادم في «واتس أب»، بحيث يمكن فتح التطبيق ثم الدردشة، ثم الضغط على زر الملصقات لملاحظة وجود تحديث جديد لجميع الحزم التي جرى تنزيلها مسبقاً، لكن لاتزال أسباب التحديث غير معروفة.

وجرى في الآونة الأخيرة اكتشاف ميزة جديدة في «واتس أب» تسمى اختفاء الرسائل Disappearing Messages في أحدث نسخة تجريبية من التطبيق لنظام أندرويد، والتي تحمل رقم الإصدار v2.19.275، ويمكن لمديري المجموعة من خلال ميزة حذف الرسائل تحديد مدة محددة للرسائل في المجموعة وبمجرد نهاية المدة يتم حذف الرسالة تلقائياً.

وكان من المتوقع في البداية أن تتوافر الميزة الجديدة لكل من الدردشات الفردية والدردشات الجماعية، ولكن المعلومات اللاحقة أوضحت أن الميزة ستقتصر على الدردشات الجماعية فقط، وتسهل ميزة حذف الرسائل ضمن المحادثات الجماعية على المشرفين إدارة الرسائل والمحادثات القديمة.

إضافة إلى ذلك، فإن ميزة الوضع الداكن التي طال انتظارها جاهزة أخيراً للإصدار، وقد اختبرها بعض مستخدمي الإصدارات التجريبية من التطبيق لنظام أندرويد، وذلك بعد أن استمر تطبيق المراسلة المملوك لشركة «فيس بوك» بالتشويق لها منذ شهور، رغم أنه لم يعلن بعد عن تاريخ إصدار الميزة أو حتى التعليق رسمياً عليها.