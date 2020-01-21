بالصور.. عجوز الـ15 عاماً تخضع لعمليات تجميل لتبدو "بعمرها"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

خضعت فتاة صينية تبلغ من العمر 15 عاما لعمليات تجميلية لتحسين شكلها، بعد أن تركتها حالة طبية جينية نادرة تسمى "بروغيريا" تبدو كعجوز.

وتعرضت الفتاة لتنمر في المدرسة بسبب شكلها وعبرت عن شعورها بعدم الراحة تجاه شكلها بسبب تجاعيد وجهها وملامحها التي جعلتها تبدو بعمر أكبر.

واستغرقت العملية 7 ساعات ونصف، و10 اطباء بعد أن تمكن شخص غريب من جمع أموال للعملية التي وصلت تكاليفها لـ56 ألف جنيه استرليني، إلا أن المشفى قام بإلغاء تكاليف العلاج، لتخصيص المبلغ لدفع تكاليف دراستها.

وتعاني والدة الفتاة من نفس الحالة النادرة التي تصيب شخصا من بين كل 8 مليون شخص حول العالم، وتتسبب بظهور علامات الشيخوخة على البشرة فقط بشكل مبكر.