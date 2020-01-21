زر "IGTV" يختفي بشكل مفاجئ من تطبيق إنستغرام

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

ألغى تطبيق الصور والفيديو الشهير "انستغرام" الأيقونة المخصصة لميزة "IGTV" التي كان التطبيق قد أضافها سابقا في الجزء العلوي من التطبيق بجانب أيقونة الرسائل، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقام التطبيق بإلغاء الزر المخصص لميزة الفيديوهات الطويلة التي تزيد مدتها عن دقيقة وهو المدة المسموح بنشرها عادة في فيديوهات انستغرام، دون الإعلان عن ذلك، إلا أن عددا من المستخدمين لاحظوا اختفائه بشكل مفاجئ.

وألغى التطبيق الزر المخصص نظرا لأن عددا قليلا من المستخدمين قام باستخدامه للوصول إلى فيديوهات "IGTV"، حيث كان بإمكانهم الوصول لنفس المحتوى من خلال منشورات الأفراد، وخيار الاستكشاف المتوفر في التطبيق.