تطبيق هاتفي يشخص إصابة شاب بالسرطان وينقذ حياته

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال شاب يبلغ من العمر 31 عاما ويعيش في ليفربول البريطانية، إن تطبيقا هاتفيا أنقذ حياته حيث شخص التطبيق إصابته بسرطان الجلد، بعد أن قام بمسح المنطقة المصابة، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ولاحظ الشاب تحول إحدى الشامات التي ظهرت فجأة على يده إلى اللون الزهري بعد 12 شهرا من ظهورها، الأمر الذي أقلقه ودفعه لفحصها باستخدام تطبيق يدعى "SkinVision" كان قد قرأ عنه بإحدى المجلات، وأظهرت النتائج أن البقعة عالية الخطورة وتستدعي زيارة طبيب جلدية لفحصها.

وتبين بعد الفحص أنها نوع من سرطان الجلد القاتل إذا تم اكتشافه في مراحل متأخرة، حيث خضع عملية لإزالتها.