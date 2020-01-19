والد ميغان ماركل في أول تصريح حول تخليهما عن مهامهما الملكية: هذه ليست الفتاة التي قمت بتربيتها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تحدث والد دوقة ساسكس ميغان ماركل بعمق لأول مرة عن قرار تخلي الأمير هاري وميغان ماركل عن مهامهما الرسمية في الأسرة المالكة، بأنه قرار نابع عن سلوك محرج، متهما ابنته "بالتخفيف" من وزن العائلة المالكة ورمي "حلم كل فتاة" مقابل المال.

وفي فيلم وثائقي تلفزيوني، وصف توماس ماركلي سلوك ميغان وهاري بأنه محرج، وقال إن الثنائي ضلا الطريق.

وأضاف أن ما قام به الثنائي يشبه تحويل العائلة الملكية إلى متجر رخيص يرتدي تاجا ملكيا، في إشارة إلى متجر "وول مارت"، معلقا، أن هذه ليست الفتاة التي قام بتربيتها.

وجاء تصريح ماركل في ما وصف بأنه أسوأ أزمة في المملكة منذ جيل، حيث أنهى كبار مساعدي الملكة صفقة الزوجين، اللذين استقالا من منصبهما ومهامهما في العائلة الماكلة، للحصول على الاستقلال المالي.