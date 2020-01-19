حقيقة صورة "كنغري استراليا" الراقصين احتفالاً بالمطر

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اجتاحت صورة لكنغرين تظهرهما في حالة فرح واحتفال فيما قيل أنه احتفال بالمطر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال موسم حرائق الغابات في أستراليا، ليتبين أن الصورة قديمة ولا علاقة لها بما قيل أنها لكنغرين يحتفلان بالأمطار التي اطفأت جزءا من الحرائق، بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

حيث صرح المصور الاسترالي تشارلز ديفيبس الذي التقط الصورة أن صورته التقطت قبل 6 سنوات، وكشف أن اللقطة في الواقع كانت لكنغرين يتقاتلان في منتزة "كوسيسزكو" الوطني في نيو ساوث ويلز في عام 2014.

وقال المصور تعليقا على الصورة، إن هذين الكنغرين على الأرجح أصبحا رمادا الآن ولا يحتفلان بأي شيء.

وأضاف إنه لم ينزعج كثيرا بسبب سرقة صورته، ولكنه كان منزعجا من الرسالة الكاذبة التي كانت ترسلها.