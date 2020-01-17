بالفيديو.. يعترف بـ"جريمة ذبح" في برنامج مباشر بالهند

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعترف شاب هندي خلال استضافته في برنامج يبث على الهواء مباشرة، في قناة "نيوز 18" الهندية بارتكابه جريمة قتل.

وطلب سائق الأجرة الهندي مارندر سينغ من مسؤولي القناة أنه يريد الاعتراف بجريمته على الهواء، الأمر الذي دفع الإدارة للموافقة على الفور، بل وبث حلقة الاعتراف على الهواء مباشرة، فضلا عن إبلاغ السلطات.

واعتقلت السلطات الهندية السائق الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، بعد اعترافه بقتل حبيبته بطريقة بشعة،



وأقر سينغ في البرنامج المباشر بقتل حبيبته السابقة في ليلة رأس السنة عن طريق نحر عنقها، بسبب اعتقاده أنها كانت على علاقة مع شاب آخر.

وقال سينغ إن أسرة الضحية رفضت زواجه منها بعد أشهر من المحاولات، الأمر الذي دفعه إلى حافة الغضب حسب تعبيره.

وكان العاملون في فندق بمدينة شانديغار قد عثروا على جثة الشابة البالغة من العمر 27 عاما مضرجة بالدماء، بعد يومين من نزولها في الفندق مع سينغ.

وتم تصوير رجال الشرطة وهم يدخلون الاستوديو، قبل مرافقة سينغ خارج المبنى، ووضعه في سيارة الشرطة.