دراسة: الثراء يضيف 9 أعوام لعمر الإنسان

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أشارت دراسة أجريت في بقيادة كلية لندن الجامعية (UCL) إلى أن الثراء يضيف 8 او 9 أعوام لعمر الإنسان، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ووجدت الدراسة الأن الأشخاص الأكثر ثراء يعيشون سنوات عديدة خالية من المشاكل والضغوط مقارنة بأولئك الأكثر فقراً.

ونُشرت الدراسة في مجلة طب الشيخوخة، وقام الخبراء بتحليل بيانات أكثر من 25 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 50 عاما فأكثر.

ووجدوا أن الثروة لعبت دورا كبيرا في عدد السنوات التي ستكون خالية من الأمراض.

فعلى سبيل المثال، عاش أغنى الرجال في إنجلترا والولايات المتحدة حوالي 31 عاما في حالة صحية جيدة، في سن الخمسينمقارنة بحوالي 22-23 عاما لأولئك الذين يعيشون في مجموعة لا تملك الكثير من المال.