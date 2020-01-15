مصارع يلقى حتفه بعد فشله بــ"قفزة الموت"

لقي مصارع مكسيكي مصرعه بعد فشله في أداء ما يعرف باسم "قفزة الموت"، وذلك كما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أنه خلال نزال في مصارعة حرة أقيمت على مسرح الأرينا بمونتيري في المكسيك، حاول المصارع "لا باركا" القفز عن الحبال باتجاه الخصم الذي كان قد خرج من الحلبة، في قفزة يطلق عليها "قفزة الموت".

لكنه علقت في الحبال فانزلق وارتطم بالجدار الحاجز، الأمر الذي أدى إلى فقدانه الوعي، ونقله إلى المستشفى.

وقالت التقارير الطبية إن لاباركا أصيب بكسور في الرقبة والعنق، ولم يتمكن من التحدث أو تحريك أي من جسده.

وفي وقت لاحق من الحادث، استعاد لا باركا وعيه، وتمكن من التواصل مع من حوله، فتم نقله إلى منزله لمواصلة تلقي الرعاية بواسطة أسرته وفريق من الممرضين، لكنه لفظ أنفاسه فور وصوله إلى المنزل.

ووفقا لاتحاد المصارعة الحرة المكسيكي فقد توفي نجم المصارعة لا باركا، واسمه الحقيقي خيسوس ألفونسو إسكوبوزا هويرتا، بسبب فشل في الرئة والكلى بعد تعرضه لانتكاسة أثناء إعادة تأهيله.