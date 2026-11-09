وقوف مخالف

رصد قراء وقوف مركبة بشكل مخالف، كما هو موضح في اللقطة، مشيرين إلى أن ذلك يعد من المخالفات المرورية والسلوكيات غير الحضارية، التي تعكس عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، فضلاً عن تشويه المظهر العام للمكان، وطالبوا السائقين بالتحلي بالوعي والمسؤولية، والالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة للمركبات، حفاظاً على النظام والمظهر الحضاري، مشددين على ضرورة تكثيف الرقابة، واتخاذ اللازم بحق المخالفين للحد من الظاهرة.