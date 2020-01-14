"آبل" تستبدل طرزاً معيبة من أغطية الهواتف المزودة بشاحن

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قالت شركة "آبل" إنها ستستبدل أغطية الهواتف المزودة بأجهزة شحن تم شراؤها لنماذج XS و XS Max و XR بعد أن منعتهم عيوب صنعية من شحن العلبة نفسها ما أدى إلى مشاكل في شحن الأجهزة التي تم إرفاقها بها.

وقالت الشركة إن المشكلة تكمن في الشاحن وعدم قيامه بالمهام المطلوبة، نافية أن يكون الأمر له علاقة بالأمان، لذا لا تشكل أغطية الهواتف خطرا على مستخدميها في الوقت الحالي.

ورصدت الحالات المعيبة في الهواتف المصنعة بين يناير يناير وأكتوبر 2019.

ويمكن استبدالها إما بشركة "آبل" نفسها أو بمزود خدمة معتمد حيث سيتم فحصها.

وسيتم التخلص من حالات الاختلال الوظيفي "بطريقة صديقة للبيئة"، وفقا للشركة.