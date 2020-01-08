10 نجوم يلغون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عرض موقع "insider" تقريرا رصد فيه أهم 10 نجوم قاموا بالضغط على زر delete للتخلص من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء في التقرير:

أعلنت ليزو مؤخرا تخليها عن حسابها الرسمى على تويتر، وذلك بعد أن كتبت الأحد الماضي، تغريدة :"لدي الكثير من المتصيدين" ، مؤكدة أنها ستعود إلى تويتر "عندما تشعر بالرضا".

وحذفت مايلي سايروس جميع صورها على انستجرام في عام 2018 ، اتبعها حذف لجميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير متوقع.

وبررت مايلي تصرفها بأنها تحب تغيير الأمور بالإضافة إلى رغبتها في الحصول على استراحة حتى تشعر أنها أفضل.

وقام الممثل الكوميدي الامريكي بيت ديفيدسون بحذف حساب انستجرام الخاص به عام 2018 ، بعد أن عبر الناس عن آراء سلبية حول علاقته العاصفة والرومانسية مع أريانا جراندي ، مؤكدا أنه لم يستطع التعامل مع التعليقات السلبية التي تلقاها من المعجبين الغاضبين.

وغادرت الممثلة الأمريكية كيلي ماري تران انستجرام عام 2018 ، بعد شهور من المضايقة من مشجعي "حرب النجوم" العنصريين .

وقامت كاردي بي بحذف انستجرام الخاص بها ، بعد فترة وجيزة من الخلاف مع زميلها مغني الراب أزياليا بانكس.

وفاجأت النجمة بليك ليفلي متابعيها بحذف حسابها على انستجرام في 2018 ، مرة واحدة لفترة وجيزة حذفت كل حساباتها على السوشيال ميديا قبل الترويج لفيلمها الجديد.

وأشار التقرير أيضا الى ان كاني ويست لديه تاريخ من تنشيط وإعادة تنشيط حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد غادر السوشيال ميديا منذ سنوات ، ثم في فبراير 2018 قام بإعادة تنشيط انستجرام في عيد الحب ، ونشر عدة صور لأزواج المشاهير البارزين ، ثم حذف حسابه مرة أخرى.

فيما قامت ميجان ماركل بحذف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها قبل الانضمام إلى العائلة المالكة ، رغم ولعها الشديد بـ انستجرام ، وبعد زواجها دخلت في حسابات مشتركة مع زوجها.

وكذلك قامت تايلور سويفت بحذف جميع حساباتها الاجتماعية في صيف عام 2017 ، لكنها كانت مجرد خدعة تسويقية كبيرة للترويج لألبومها .

وقامت سيلينا جوميز بحذف حسابها على انستجرام بسبب استهدافها من جانب الهاكرز الذين استغلوا حسابها لنشر صور عارية لها مع صديقها جاستن بيبر.